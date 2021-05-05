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Сибирячка пойдет под суд за убийство мужа из-за переписки с коллегой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новосибирска предстанет перед судом за убийство – по версии следствия, она зарезала мужа из-за переписки с коллегой.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, 11 ноября 2020 года 42-летняя жительница Новосибирска была пьяна и выясняла отношения с мужем. Она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область груди и рук, после чего вызвала скорую помощь. Мужчина умер по пути в больницу.

«Конфликт между супругами произошел на почве ревности. Потерпевший неоднократно оказывал знаки внимания своей коллеге по работе. Устав от навязчивого поклонника, последняя сообщила обо всем его супруге, отправив ей на мобильный телефон переписку с потерпевшим. Узнав обо всем, разъяренная женщина начала предъявлять претензии «неверному» супругу и нанесла последнему ножевые ранения», – сообщило следствие.

Расследование дела завершено, сибирячка предстанет перед судом. За убийство обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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