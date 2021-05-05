Министры G7 полтора часа обсуждали Россию

Министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию, сообщил высокопоставленный представитель госдепа США по итогам совещания в Лондоне.

«Мы начали в 8.45 и провели дискуссию по Китаю на полтора часа, потом сессии поменьше - по 30 минут на Мьянму, Ливию и Сирию, 1 час 30 минут на Россию, в том числе и затрагивая Украину и Белоруссию, 30 минут на Афганистан», — сказал чиновник. Его слова приводятся на сайте Госдепа.

Представитель Госдепартамента добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии рассказал о желании Вашингтона привлекать Россию к ответственности, но при этом добиваться более стабильных и предсказуемых отношений.

Первая после начала пандемии встреча глав МИДов стран «группы семи» (G7) проходит с 3 по 5 мая. На мероприятии Россию включили в список «авторитарных режимов» и недемократических государств.