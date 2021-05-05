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Жителя Хакасии убили за татуировку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи передали в суд дело в отношении мужчины, который зарезал собутыльника из-за татуировки, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 21 февраля 2021 года обвиняемый выпивал в компании четверых мужчин и женщины в квартире, расположенной по улице Дзержинского в Черногорске. Мужчине не понравилась татуировка 50-летнего приятеля. Они поссорились, злоумышленник взял нож и ударил татуированного.

Другой 53-летний мужчина из компании стал заступаться за раненного. Разозлившись, обвиняемый нанес ему не менее трех ударов ножом. Обоих мужчин доставили в больницу, но 50-летний потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Хакасия #ЧП #Криминал
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