Хоккеистов «Сибири» вызвали в сборные Финляндии и Швеции

Нападающий Антон Ведин и вратарь Харри Сятери из ХК «Сибирь» вызваны в свои национальные команды для подготовки к Чемпионату мира-2021, сообщила пресс-служба клуба.
Сятери отправился в расположение сборной Финляндии, а Ведин — сборной Швеции. Антон Ведин еще не выступал за «Сибирь», однолетний контракт с ним был подписан только в этом году после окончания сезона КХЛ. Харри Сятери защищает ворота «Сибири» с 2019 года.
Чемпионат мира по хоккею 2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Окончательный состав сборной России по хоккею будет назван также в Риге.
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