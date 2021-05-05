Хоккеистов «Сибири» вызвали в сборные Финляндии и Швеции

Нападающий Антон Ведин и вратарь Харри Сятери из ХК «Сибирь» вызваны в свои национальные команды для подготовки к Чемпионату мира-2021, сообщила пресс-служба клуба.

Сятери отправился в расположение сборной Финляндии, а Ведин — сборной Швеции. Антон Ведин еще не выступал за «Сибирь», однолетний контракт с ним был подписан только в этом году после окончания сезона КХЛ. Харри Сятери защищает ворота «Сибири» с 2019 года.

Чемпионат мира по хоккею 2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Окончательный состав сборной России по хоккею будет назван также в Риге.