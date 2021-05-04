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Дважды бронзовый призер Евровидения предрек Маниже провал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Eurovision Song Contest

Певец Сергей Лазарев, который два раза ездил на Евровидение, считает, что Манижа будет плохо смотреться на европейском конкурсе с русской песней.

Лазарев на Евровидении дважды занимал третье место. За два года участия артист хорошо изучил «кухню» конкурса. Он считает, что Манижа заранее обречена на неудачу. Причин тому несколько — выбор песни, неузнаваемость певицы.

«Тема сильной женщины также звучит в песне участницы от Мальты, и она уже в фаворитах. Люди будут сравнивать, и, возможно, это сравнение окажется не в пользу Манижи. Если бы я решал, я бы отправил Зиверт. Она узнаваема», — сказал Сергей Лазарев в YouTube-шоу Fametime TV.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Манижа выступит с песней «Русская женщина» в первом полуфинале (18 мая). Если она наберет достаточно баллов, то пройдет в финал, который состоится 22 мая.

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jeryakob

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Uynachalnica

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sib_man9

этих экспертов лет как 15 пора уже разогнать , все прекрасно и без них понимают что цены росли растут...

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