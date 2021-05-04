Социологи определили количество ленивых россиян

Ленивыми себя считают 21% россиян, показал социологическое исследование, проведенное ВЦИОМ. Трудолюбивыми себя считают 73% опрошенных, у женщин доля таких ответов выше — 77%.

Из числа «лентяев» 11% объяснили, что они не хотят или не могут себя заставить что-то сделать, 9% откладывают дела на потом или находят причины что-либо не делать, 7% считают, что могли бы успевать больше, по 5% сослались на слабое здоровье или утомляемость.

Примечательно, что ленивых больше среди молодых россиян — так, в возрастной группе от 18 до 24 лет лентяями себя считают 29%. Кроме этого, каждый третий россиянин регулярно откладывает дела на потом.

Только 14% опрошенных граждан заявили, что никогда не ленятся и всегда все делают. Остальные как минимум позволяют себе отказываться или откладывать какую-либо работу. Чаще всего это дела по дому.

Среди тех, кто считает себя трудолюбивым, 30% объяснили, что много работают, в том числе без выходных, 18% сослались на то, что на них домашнее хозяйство и много забот, 15% сказали, что любят трудиться, 12% не любят сидеть без дела, а 7% упомянули большой стаж работы.