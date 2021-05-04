Объявлена дата третьего сезона шоу «Маска» на НТВ

Третий сезон шоу «Маска» выйдет 13 февраля 2022 года, уже найдены шесть участников в новый сезон, сообщил генпродюсер АО «Телекомпания НТВ» Тимур Вайнштейн.

Кроме даты выхода третьего сезона «Маски», Тимур Вайнштейн сообщил, что в конце года зрителей НТВ ждет «Новогодняя Маска». Она будет транслироваться в новогоднюю ночь, до и после полуночи.

Поиск участников для нового сезона начался сразу после финала второго. «У нас даже есть шесть человек для третьего сезона», — цитирует ToDay News Ufa Вайнштейна.

Второй сезон «Маски» завершился в воскресенье, 2 мая. Победителем стал участник в костюме крокодила. Под маской скрывался певец Jony.