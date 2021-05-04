НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Объявлена дата третьего сезона шоу «Маска» на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Фото: © maskantv, instagram.com/maskantv

Третий сезон шоу «Маска» выйдет 13 февраля 2022 года, уже найдены шесть участников в новый сезон, сообщил генпродюсер АО «Телекомпания НТВ» Тимур Вайнштейн.

Кроме даты выхода третьего сезона «Маски», Тимур Вайнштейн сообщил, что в конце года зрителей НТВ ждет «Новогодняя Маска». Она будет транслироваться в новогоднюю ночь, до и после полуночи.

Поиск участников для нового сезона начался сразу после финала второго. «У нас даже есть шесть человек для третьего сезона», — цитирует ToDay News Ufa Вайнштейна.

Второй сезон «Маски» завершился в воскресенье, 2 мая. Победителем стал участник в костюме крокодила. Под маской скрывался певец Jony.

Еще по теме
Первый и второй сезоны сериала «Жуки» разом покажут на ТНТ
Первый канал начал кастинги на «Голос» и «Голос 60+»
Пивоваров снял фильм о «яростном конфликте» на Байкале
Военный сериал «Неопалимая купина» со Страховым стартует на Первом
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель в Новосибирске больше часа убивал пожилого сторожа
Новосибирские ученые протестируют лекарства от Паркинсона на рыбах
Стартовал первый брендовый тур по Кузбассу
Тела двух погибших под лавиной туристов нашли в Бурятии
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
32
Кремль не станет терпеть то, что «творят чехи и болгары»
29
Кремль пообещал остановить падение доходов россиян
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
27
Раскрыт секрет кулича для Путина
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
Sibnet.Ru