Армия США усилилась первым экипажем из геев

Фотография первого в истории Соединенных Штатов экипажа военного вертолета, полностью состоящего из открытых геев, появилась в Twitter.

Снимок с четырьмя военными из экипажа вертолета SH-60 «Морской ястреб» опубликовал журналист и военный эксперт Трэвис Экерс. «Произошел исторический момент. Впервые команда вертолета ВМС США полностью сформирована из геев», — подписал снимок автор.

Подписчики встретили новость со смешанными чувствами. Некоторые похвалили американскую армию за толерантность, другие посчитали подобную практику неправильной и призвали прекратить формирование подобных экипажей.

History was made on Friday with the first ever all gay @USNavy helicopter crew. pic.twitter.com/3o1dYRn7Dw — Travis Akers (@travisakers) May 1, 2021

Президент США Джозеф Байден в январе 2021 года подписал указ, отменяющий ограничения на службу в армии США для трансгендеров. Белый дом указал, что гендерная идентичность не должна становиться препятствием для воинской службы.