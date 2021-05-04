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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия США усилилась первым экипажем из геев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Andrew Arch

Фотография первого в истории Соединенных Штатов экипажа военного вертолета, полностью состоящего из открытых геев, появилась в Twitter.

Снимок с четырьмя военными из экипажа вертолета SH-60 «Морской ястреб» опубликовал журналист и военный эксперт Трэвис Экерс. «Произошел исторический момент. Впервые команда вертолета ВМС США полностью сформирована из геев», — подписал снимок автор.

Подписчики встретили новость со смешанными чувствами. Некоторые похвалили американскую армию за толерантность, другие посчитали подобную практику неправильной и призвали прекратить формирование подобных экипажей.

Президент США Джозеф Байден в январе 2021 года подписал указ, отменяющий ограничения на службу в армии США для трансгендеров. Белый дом указал, что гендерная идентичность не должна становиться препятствием для воинской службы.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

jeryakob

Никогда такого не было, и вот опять... (с)

Uynachalnica

Это не эксперты, а капитаны Очевидность!

sib_man9

этих экспертов лет как 15 пора уже разогнать , все прекрасно и без них понимают что цены росли растут...

lopuh64

опять весна. опять грачи ...ну и далее
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