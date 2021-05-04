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Сталин победил на выборах в Индии

Источник:
India Today
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Фото: © Sibnet.ru

Мутувель Карунаниди Сталин победил на выборах в индийском штате Тамилнад, теперь 68-летний политик возглавит правительство региона.

Имя будущему политику дал его отец, бывший главный министр штата. Индийский Сталин родился за несколько месяцев до смерти лидера СССР Иосифа Сталина в 1953 году, его назвали в честь советского вождя, пишет India Today.

Индиец рассказал, что в 1989 году побывал в Советском Союзе, после чего понял, что россияне недолюбливают Сталина. По словам Мутувеля, как только он назвал свои имя на пограничном контроле, люди в аэропорту стали смотреть на него.

из-за своего индиец попал в неловкую ситуацию в России. «Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня», — рассказывал политический деятель.

Ранее на выборах в Намибии одержал победу политик по имени Адольф Гитлер. По его словам, отец, назвавший его в честь лидера Третьего рейха, не до конца осознавал характер этой исторической фигуры.

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