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ASUS представила игровой ноутбук с подъемной клавиатурой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Karlis Dambrans

ASUS анонсировала выход нового ноутбука Zephyrus S17 из игровой линейки ROG, соответствующее видео появилось в Twitter компании.

Главной особенностью аппарата станет подвижный блок клавиатуры — при открытии экрана ROG Zephyrus S17 он будет приподниматься над нижней частью ноутбука для лучшего охлаждения компонентов.

При этом разработчики также переработали привычную архитектуру клавиатуры. Ее сместили ближе к экрану, чтобы превратить нижнюю часть ноутбука в раскрытом состоянии в подставку для ладоней геймеров.

Известно, что новинка получит процессоры Intel Core 11-го поколения семейства Tiger Lake, которое только готовится к официальной премьере. Технические характеристики ноутбука и его стоимость планируется раскрыть в мае.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Компьютеры
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