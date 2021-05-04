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Стартовали российские продажи бюджетного «убийцы Xiaomi»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Realme

Продажи бюджетного смартфона Realme C11 стартовали в России, устройство призвано потеснить на рынке доступные аппараты от Xiaomi за счет сочетания низкой цены и продвинутых возможностей.

Смартфон Realme C11 оснащен однокристальной системой Unisoc SC9863, которая включает восемь процессорных ядер ARM Cortex-A55, работающих на частоте до 1,6 ГГц. Модель также имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.

Дисплей 6,52-дюйма имеет разрешение 1600x720 пикселей, а камеры смартфона имеют разрешение 8 и 5 мегапикселей. Смартфон получил модуль NFC для бесконтактных платежей, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержкой 10-ваттной зарядки.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 10 Go Edition с фирменной оболочкой Realme UI. Официальная стоимость на старте продаж — около 8500 рублей, однако в интернет-магазинах Realme C11 можно купить за 7 тысяч рублей.

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