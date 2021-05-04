Бывший россиянин заработал миллиард долларов на криптовалюте

Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым «цифровым» миллиардером в мире. Состояние бывшего россиянина с начала 2020 года выросло почти в 25 раз.

Согласно подсчетам Forbes, в цифровом кошельке 27-летнего Бутерина содержится 333 520 токенов стоимостью более 1,09 миллиарда долларов. Ранее цена эфира превысила 3 тысячи долларов за одну единицу.

На сегодня капитализация Ethereum оценивается в 389 миллиардов, данный показатель уступает только биткоину, капитализация которого превысила триллион долларов. Эфир занимает второе место по популярности среди криптовалют.

Специалисты отмечают, что криптовалюта дорожает на фоне популярности приложений децентрализованных финансов, которые эффективно подменяют традиционные финансовые институты в лице банков и страховых компаний.

Виталий Бутерин родился в Коломне в 1994 году. Когда ему исполнилось шесть лет, родители перевезли его в канадский Торонто. В 2015 году Бутерин запустил собственную блокчейн-платформу Ethereum.