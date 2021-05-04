НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Бывший россиянин заработал миллиард долларов на криптовалюте

Источник:
Forbes
387 1
Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин
Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин
Фото: Romanpoet / CC BY-SA 4.0

Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым «цифровым» миллиардером в мире. Состояние бывшего россиянина с начала 2020 года выросло почти в 25 раз.

Согласно подсчетам Forbes, в цифровом кошельке 27-летнего Бутерина содержится 333 520 токенов стоимостью более 1,09 миллиарда долларов. Ранее цена эфира превысила 3 тысячи долларов за одну единицу.

На сегодня капитализация Ethereum оценивается в 389 миллиардов, данный показатель уступает только биткоину, капитализация которого превысила триллион долларов. Эфир занимает второе место по популярности среди криптовалют.

Специалисты отмечают, что криптовалюта дорожает на фоне популярности приложений децентрализованных финансов, которые эффективно подменяют традиционные финансовые институты в лице банков и страховых компаний.

Виталий Бутерин родился в Коломне в 1994 году. Когда ему исполнилось шесть лет, родители перевезли его в канадский Торонто. В 2015 году Бутерин запустил собственную блокчейн-платформу Ethereum.

Еще по теме
Семьи с детьми от шести лет получат «путинские» выплаты
Эксперты предсказали охлаждение рынка ипотеки и повышение ставок
Сенатор объяснила, кто имеет право на несколько пенсий в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель в Новосибирске больше часа убивал пожилого сторожа
Новосибирские ученые протестируют лекарства от Паркинсона на рыбах
Стартовал первый брендовый тур по Кузбассу
Тела двух погибших под лавиной туристов нашли в Бурятии
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
32
Кремль не станет терпеть то, что «творят чехи и болгары»
28
Кремль пообещал остановить падение доходов россиян
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
26
Раскрыт секрет кулича для Путина
Sibnet.Ru