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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия США получила уникальные приборы ночного видения

Источник:
Sibnet.ru
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Пентагон опубликовал ролик с демонстрацией новейшей технологии ночного видения. На обнародованных кадрах показана демонстрация работы бинокля с улучшенными очками ночного видения ENVG-B.

Устройство обеспечивает бойцам яркую картинку — необходимые объекты подсвечиваются контурами, в результате происходящее на экране немного напоминает компьютерную игру. Стандартные очки ночного видения подсвечивают зеленоватым светом.

Разработчики отмечают, что вместо обычной зеленой фосфорной трубки в устройстве используется трубка с белым фосфором в сочетании с интеллектуальной технологией улучшения изображения.

По сравнению с предыдущими системами ночного видения, контрастность и разрешение изображений значительно улучшены. При этом сами очки ENVG-B весят менее килограмма и отлично подходят для полевых условий.

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Оборона #Армия
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