Водитель в Новосибирске больше часа убивал пожилого сторожа

Водитель мини-погрузчика в Новосибирске заподозрил пожилого сторожа на стройке в краже и решил выбить признание кулаками. Он больше часа избивал мужчину, издеваясь над ним и снимая на камеру моменты, которые ему казались смешными, сообщило региональное СУ СК России.

В феврале в больнице после трех дней в реанимации умер 56-летний мужчина. Его привезли со стройки возле ТРЦ «Гигант» в Советском районе Новосибирска. Причиной смерти стала обширная открытая черепно-мозговая травма. Следователи быстро установили личность подозреваемого.

Выяснилось, что в один из вечеров во время застолья между пожилым сторожем и 32-летним водителем мини-погрузчика BobCat началась ссора. Водитель заподозрил, что собутыльник украл у него кошелек и документы и набросился на коллегу с кулаками.

Он нанес пожилому сторожу не менее 60 ударов по голове и телу. Избиение продолжалось более часа. Обвиняемый наносил удары, затем отходил от жертвы, оставляя лежать на холодном снегу, возвращался и продолжал бить. После этого молодой человек оттащил сторожа в вагончик-бытовку, где продолжил избивать.

На просьбу потерпевшего дать ему попить, обвиняемый подал банку с краской, из-за чего потерпевший, не ориентирующийся в окружающей обстановке, облил лицо краской. Молодой человек, записал этот на камеру своего мобильного телефона видео, высмеивая поступок потерпевшего и оскорбляя его.

Следственный комитет по Новосибирской области предъявил ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование завершено, дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.