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Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»

Источник:
Gamingbolt
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Фото: © stalker2.com

Одиночная кампания S.T.A.L.K.E.R. 2 будет долгой и потребует сотни часов на прохождение, рассказал журналистам представитель студии GSC Game World Захар Бочаров.

«Это очень долгая игра, даже если вы решите идти только по основному квесту. Можно потратить сотни часов, если проводить больше исследований и делать побочные квесты», — цитирует Бочарова портал Gamingbolt.

По словам специалиста, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сфокусированы на одиночной кампании, которая получил множество вариаций развития сюжета. Это позволит геймерам проходить игру несколько раз подряд без потери интереса.

При этом действие будет развиваться в открытом мире, а все происходящее в нем станет подчиняться сложной системе симуляции жизни A-Life 2.0, отвечающей за неповторимое окружение на игровых локациях.

Предполагается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в конце 2021 года на ПК и консолях нового поколения Xbox Series, где она станет временным эксклюзивом. Однако разработчики пока не объявляли дату релиза официально.

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