Зеленский заявил о «войне в Европе» после Крыма и  Донбасса

Конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе», заявил Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. <...> Очень важно, чтобы мы были вместе», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Глава Украины также назвал погибших при протестах в Киеве в 2014 году «борцами за независимость» и связал те события с происходящим в Донбассе.

На Западе часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это тем, что Москва не собирается ни на кого нападать, а якобы "агрессию" НАТО использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.

По словам Владимира Путина, обвинения Москвы в агрессии — «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».