Кофе не поможет, или Как не уснуть рулем

Усталость — одна из самых распространенных причин автоаварий, водителя начинает «накрывать» уже через 3,5 часа дороги. Почему автомобилисты засыпают за рулем, какие способы взбодриться помогут, а какие — навредят, рассказал Сергей Хлебников, заместитель Управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС Банка.

Усталость влечет за собой снижение скорости мышечной реакции, приводит к более длительному времени на принятие решений, а также чревата визуальными галлюцинациями и неспособностью здраво реагировать на происходящее вокруг.

Водитель начинает чувствовать себя усталым через 3,5-4 часа при движении с постоянной скоростью 90 километров в час. Через 6-7 часов утомляемость становится сильной и несет уже более серьезные последствия для человеческого организма. Такие данные опубликовала пресс-служба ГИБДД, ссылаясь на медицинские исследования.

Провокаторы усталости

1. Скорость может и способствует выработке адреналина, но эффект этот длится недолго. Чем быстрее водитель едет, тем больше усилий он прикладывает. Соответственно, чувство усталости при быстрой езде приходит быстрее.

2. Очень многое зависит и от погодных условий. Наверняка, все хоть раз жаловались на острое желание поспать в пасмурную погоду. Водители — не исключение. В дождь у многих понижается давление, что уже способствует быстрой утомляемости. А щетки стеклоочистителя дополняют «колыбельную» монотонными движениями «туда-сюда».

#Инфографика Сон как перезагрузка, или Зачем надо спать

3. Спящее семейство на заднем фоне тоже может явиться провоцирующим ко сну фактором. Будить близких не надо. Устали? Сделайте остановку и вздремните вместе с ними.

4. Самый очевидный стимулятор сна — темнота. С ее наступлением активно начинает вырабатываться мелатонин, и, чем темнее за окном или в комнате, тем его больше. Мелатонин снижает кровяное давление и уровень сахара в крови, организм расслабляется, и человека тянет ко сну. А когда вы долгое время едете за другим автомобилем и перед глазами только красные габариты, срабатывает эффект гипноза, что только удваивает желание упасть в объятия Морфея.

Правила бодрого вождения

1. Перед тем, как отправиться в долгий путь, следует выспаться. Казалось бы, это самый очевидный совет из всех существующих. Но, тем не менее, самый действенный. Это факт. Сомнологи советуют практиковать сон, состоящий не менее чем из 5-6 циклов. Это 7,5 часов. Добавьте 15 минут на засыпание и получится, что необходимо лечь за 7 часов 45 минут до подъёма. Если вам предстоит длительное вождение в темное время суток, дополнительный сон следует организовать в 18 или 19 часов. Как раз в это время начинает одолевать усталость. После такого сна вы сможете более-менее бодро чувствовать себя при вождении ночью.

2. Исключите алкоголь накануне. Дело даже не в результатах алкотестера. Скорее всего, если накануне вечером перед утренней поездкой вы выпивали в умеренных количествах, алкотестер не покажет ничего компрометирующего, но от разбитого состояния никто не застрахован. Даже один бокал пива оставляет после себя в организме распады алкоголя, которые не выводятся в течение двух суток и заметно сказываются на работоспособности.

3. Проверьте и настройте посадку за рулем. Слишком «откинутая» назад спинка кресла или неправильно отрегулированная высота сидения заставят ваши мышцы чувствовать себя не в своей тарелке. Чем правильнее посадка, тем дольше будет сохраняться работоспособность.

4. Не проезжайте слишком большие расстояния за раз. Рекомендуем делать остановки для разминки каждые 200-300 км.

5. Задействуйте контроль со стороны. Попросите пассажиров следить за вашим состоянием. Яркие признаки усталости, как правило, всегда заметны со стороны.

6. Запаситесь водой. Возьмите с собой достаточное количество воды для утоления жажды и умывания.

7. Отдыхайте в течение часа каждые 400-500 километров.

Способы, которые не помогут

1. Крепкий кофе. У дальнобойщиков на этот счет есть даже особый термин «эффект 20 километра». После недолгого прилива бодрости примерно через 25-30 минут при средней скорости 95-96 км/ч (это как раз 20 километров) начинается обратный, практически усыпляющий, эффект. Лучше отдайте предпочтение крепкому чаю. Но тоже сильно не увлекайтесь — это нагрузка на сердце.

2. Энергетические напитки. В основе энергетических напиток все тот же кофеин. Он дает кратковременный эффект бодрости и ложную уверенность в своих силах.

3. Смех, пение, зарядка на обочине, умывание. Все это хорошо делать в отдохнувшем состоянии, при сильной усталости данные способы только еще больше вымотают организм.