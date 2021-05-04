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Новосибирские ученые протестируют лекарства от Паркинсона на рыбах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marrabbio2

Новый резиденты Академпарка выращивают рыбок зебраданио (Danio rerio) и проводят на них исследования лекарств от болезни Паркинсона и Альгеймера, сообщил Sibnet.ru представитель команды Zebrapharm Алим Баширзаде.

При болезнях Альцейгмера Паркинсона нейроны в разных частях мозга умирают. Это ведет к потере памяти и старческому слабоумию в первом случае и к потере контроля над конечностями во втором.

«Мы исследуем на рыбках зебраданио различные модели и на этих моделях проверяем лекарства. Мы можем моделировать (у рыб) нейропатологию: черепно-мозговую травму, болезни Паркинсона и Альцгеймера», — сказал собеседник.

Ученые, создающие потенциальные лекарства, с помощью команды Zebrapharm проверяют их эффективность на рыбках.

Баширзаде отметил, что у рыбки зебраданио есть ряд преимуществ перед, например, лабораторными мышами. Их намного дешевле содержать, у них короткий жизненный цикл,  развитие эмбрионов происходим вне организма матери, что позволяет наблюдать за этим процессом. Также генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%.

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