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Семьи с детьми от шести лет получат «путинские» выплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в поручении по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству также необходимо обеспечить особый порядок выплат для школьников-инвалидов. До 1 сентября чиновникам предстоит завершить начисление денег и предоставить главе государства отчет.

Предполагается, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Для ее получения достаточно подать одно заявление, никаких дополнительных справок собирать не придется.

Подать заявления можно в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, а также онлайн через портал Госуслуг. Выплаты проводятся в рамках предложенных Путиным новых мер поддержке семей с детьми.

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