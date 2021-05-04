Тела двух погибших под лавиной туристов нашли в Бурятии

Спасатели на учениях по горной подготовке

Спасатели в Бурятии обнаружили тела двух туристов из Красноярского края, погибших под лавиной в понедельник, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Трагедия произошла в понедельник, когда лавина накрыла группу из пяти туристов в Тункинском районе Бурятии. Двоим удалось спастись, троих засыпало снегом. Выжившие смогли достать тело товарища.

Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавших в шоковом состоянии и с признаками обморожения рук. Через несколько часов туристов доставили в Иркутск и передали работникам скорой медицинской помощи.

Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу и продолжили поиски еще двух человек. Во вторник спасатели извлекли из-под снега тела погибших. Республиканский Следственный комитет начала проверку по факту происшествия.