Стартовал первый брендовый тур по Кузбассу

Первая группа туристов приехала в Кузбасс в первый брендовый тур по региону — за четыре дня путешественники посетят около 50 объектов, сообщила администрация правительства Кузбасса.

В путешествие по Кузбассу отправилась группа из 17 туристов — они прибыли из Москвы, Пскова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Сарова.

Тур длится четыре дня. В него включены обзорные экскурсии по Кемерову, Новокузнецку и Таштаголу, посещение угольного разреза «Кедровский», музеев, горнолыжного комплекса «Шерегеш» и Горной Шории. Для туристов также организуют гастрономические мастер-классы и творческие встречи.

Брендовый маршрут уже вошел в линейку предложений федеральных туроператоров, в том числе в рамках программы «туристического кешбэка»: при оплате путешествия по Кузбассу картой «Мир» можно получить обратно на карту 20% от потраченной суммы.

Следующие даты проведения тура в 2021 году — 14 июня, 27 июня, 4 июля, 18 июля, 1 августа, 15 августа, 5 сентября, 21 ноября, 5 декабря.