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Метромост в Мехико рухнул на проезжающие автомобили. ВИДЕО

Источник:
РБК
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Фото: © Кадр из видео

Число людей, погибших при обрушении моста в Мехико, выросло до 20, сообщила глава города Клаудии Шейнбаум. По ее словам, среди погибших есть дети.

Обрушение моста 12-й линии метро рядом со станцией Olivos в мексиканской столице произошло 3 мая. Подломилась опора моста, и поезд, который в этот момент ехал по линии, рухнул вниз на проезжающие под ним автомобили. Правоохранительным органам предстоит расследовать, что именно стало причиной обрушения, заявила Шейнбаум.

«Из-за опасностей, которые представляет собой сама конструкция, мы приостановили работы до тех пор, пока не прибудет кран для их продолжения», — приводит РБК слова мэра.


По ее словам, еще около 70 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших сами выпрыгивали из ехавшего по мосту транспорта, указала глава города.

Ранее СМИ сообщили, что в опорах моста появились трещины после землетрясения 2017 года, что вызывало беспокойство местных жителей.

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