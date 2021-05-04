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Определен лучший способ чернения шин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобильные шины со временем выцветают, из-за чего снижается срок их службы. Покрышки можно зачернить самостоятельно — лучшим и дешевым будет средство на основе глицерина.

Шины автомобиля нуждаются в регулярном уходе, поскольку под воздействием солнца, воды, пыли и реагентов резина теряет не только свой внешний вид, но и свойства, пишет «Популярная механика».

Чернить покрышки можно мылом или обувным кремом, но в первом случае резина еще больше сушится, а во втором не обеспечивается защита от солнца. Средство для чернения можно купить в автомагазине, но его легко сделать самостоятельно.

Нужно глицерин развести водой в пропорции 1:1. Шины перед обработкой следует хорошо вымыть и высушить, затем распылить раствор глицерина на поверхность резины при помощи любого флакона из-под бытовой химии. Это лучший метод по соотношению цена/качество.

После обработки шина быстро чернеет, так как глицерин активно впитывается в верхние слои резины, а также формирует плёнку, придающую блеск. Наиболее стойким эффект будет при езде по сухим и чистым дорогам, поскольку глицерин растворяется в воде и постепенно смывается.

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