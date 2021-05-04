Девочка в Новосибирске разбила лицо, играя в опасном лабиринте

Трехлетняя девочка в новосибирском игровом клубе упала с опасной конструкции и разбила лицо, ей наложили пять швов, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

Следствие сообщило о начале проверки по факту ЧП. По данным ведомства, трехлетняя девочка лазила по лабиринту в игровом клубе, расположенном на Воинской улице. Малышка упала с метровой высоты и рассекла подбородок, врачи наложили ей пять швов.

«Со слов матери девочки, на игровой конструкции с открытым пролетом отсутствовала защитная сетка. При этом правил безопасности и ограничений по возрасту нигде прописано не было, администратор, со слов женщины, не предупредила об опасности данной конструкции», – говорится в сообщении.

Также из сообщения следует, что в игровом клубе ребенку не смогли оказать полноценную первую помощь. Следователи установят обстоятельства ЧП.