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Потепление до +25 придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Воздух в Новосибирске на этой неделе прогреется до 23-25 градусов выше нуля, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на среду в Новосибирске будет 2-4 градуса выше нуля. В пригороде возможно похолодание до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов.

Потепление до 23-25 градусов ожидается в четверг днем. Ночью будет всего 5-7 градусов выше нуля. В ночь на пятницу температура уже будет на уровне 9-11 градусов тепла, в пятницу днем – 18-20 градусов. 

Осадков в течение всех трех дней не ожидается, но ветер в пятницу будет порывистым, его скорость может достигать 18 метров в секунду.

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Жизнь #Гео
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