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Хирурги спасли новосибирца от смертельно опасного дефекта в сердце

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина

Хирурги клиники Мешалкина спасли жизнь 63-летнему новосибирцу, устранив смертельно опасный дефект межжелудочковой перегородки после инфаркта, сообщила пресс-служба учреждения во вторник.

Пациент поступил в клинику планово для реабилитации после острого инфаркта миокарда. Кардиолог выявил у мужчины нетипичный шум и заподозрил осложнения. Исследование показало, что у пациента дефект межжелудочковой перегородки – патологическое сообщение между правым и левым желудочками сердца.

«Постинфарктный дефект межжелудочковой перегородки – опасное осложнение острого инфаркта миокарда. Во время инфаркта часть мышечной ткани сердца остается без питания. Если время упущено, то происходит некроз фрагмента межжелудочковой перегородки, что ведет к ее истончению вплоть до разрыва. Вследствие этого возникает сброс крови из левого желудочка в правый, перегружая сердце и постепенно его изнашивая», – рассказал заведующий кардиохирургическим отделением аорты и коронарных артерий Максим Ляшенко.

У пациента выявили еще одно осложнение – митральную недостаточность. Ему потребовалась операция. Обе патологии устранили в ходе одного вмешательства.

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Жизнь #Здоровье
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