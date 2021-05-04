Хирурги спасли новосибирца от смертельно опасного дефекта в сердце

Хирурги клиники Мешалкина спасли жизнь 63-летнему новосибирцу, устранив смертельно опасный дефект межжелудочковой перегородки после инфаркта, сообщила пресс-служба учреждения во вторник.

Пациент поступил в клинику планово для реабилитации после острого инфаркта миокарда. Кардиолог выявил у мужчины нетипичный шум и заподозрил осложнения. Исследование показало, что у пациента дефект межжелудочковой перегородки – патологическое сообщение между правым и левым желудочками сердца.

«Постинфарктный дефект межжелудочковой перегородки – опасное осложнение острого инфаркта миокарда. Во время инфаркта часть мышечной ткани сердца остается без питания. Если время упущено, то происходит некроз фрагмента межжелудочковой перегородки, что ведет к ее истончению вплоть до разрыва. Вследствие этого возникает сброс крови из левого желудочка в правый, перегружая сердце и постепенно его изнашивая», – рассказал заведующий кардиохирургическим отделением аорты и коронарных артерий Максим Ляшенко.

У пациента выявили еще одно осложнение – митральную недостаточность. Ему потребовалась операция. Обе патологии устранили в ходе одного вмешательства.