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Эксперт объяснил, какую работу выбирает поколение «Z»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Молодые люди при выборе места работы обращают внимание не только на уровень зарплаты и удаленность компании от дома, но и ищут социальные смыслы, сообщил Sibnet.ru руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Для соискателей в возрасте примерно от 20 до 30 лет критерием для выбора работы становятся не только привычные факторы — заработная плата и близость компании к дому. Они обращают внимание на HR-бренд, то есть образ компании как хорошего места работы в глазах соискателя.

«Когда общаешься на интервью, многим из них надо рассказать — а какую пользу ты несешь обществу. Социальный смысл того, что мы делаем. Эти вещи менее понятны людям 40 лет», — объяснил Пучков.

Для поколения «Z» важно, если работодатель выделяет деньги на благотворительность, или его компания поддерживает раздельный сбор мусора.

«Для молодежи это, действительно, критично. Это вопрос смыслов — а что стоит за моей работой? Это то, что отражает молодое поколение», — добавил он.

По словам руководителя по развитию «Авито Работы», сейчас работодателям стоит уделять внимание HR-бренду. Это становится новым магнитом, которое будет притягивать молодое поколение.

Тема: Делаем карьеру
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