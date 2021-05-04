Роскачество предупредило о мошенничестве с соцвыплатами

Роскачество предупредил о мошенничестве с социальными выплатами, о которых объявил президент России Владимир Путин, говорится в сообщении организации.

«Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия», — говорится в сообщении.

Роскачество подчеркивает, что следует дождаться заявлений из официальных источников: например, на портале госуслуг или из сообщений информагентств.

«К примеру, если вам на почту придет письмо с содержанием кликни и получи выплату от президента", или предложат ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты — это обман», — предупреждает организация.

Стоит остерегаться рассылок, имитирующих дизайн сайта госуслуг, которые обещают оформление выплат: эксперты напоминают, что письма содержат внешние ссылки и предлагают ввести свой логин и пароль от сайта или скачать какие-либо файлы. Это открывает путь вирусу и мошенникам к любым личным данным.