НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

СК раскрыл подробности ЧП с гибелью туриста под лавиной в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Горный хребет Мунку-Сардык
Высочайшая вершина Саян — Мунку-Сардык
Фото: © Аркадий Зарубин / CC BY-SA 3.0

Группа из пяти жителей Красноярского края отправилась на вершину Мунку-Сардык в Бурятии, зарегистрировавшись в МЧС. Когда со склона горы сорвалась лавина, выжить удалось только двоим, сообщило республиканское СУ СК России.

В понедельник на перевале «Горелова» по руслу реки Белый Иркут вблизи села Монды Тункинского района сошла снежная лавина, под которую попала группа из пяти туристов.

По предварительным данным, жители города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Как выяснилось, они зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС.

Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. В это время с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. Он был мертв. Еще двоих они не нашли.

В горы вылетел вертолет спасателей и эвакуировали выживших в Иркутск. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтоб установить точную причину смерти. Поиски двух туристов продолжаются.

Еще по теме
Туристы попали под снежную лавину в Бурятии, есть погибший
Разлившаяся река затопила юг Кузбасса. ВИДЕО
Чуйский тракт перекрыли на Алтае из-за подтоплений
Гроза придет в Новосибирск
смотреть все
Бурятия #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кандидат в мэры Нью-Йорка из Сибири попросил россиян быть позитивнее
Озера Забайкалья остались без краснокнижных уток
Лечение рака электродами впервые начали применять в Томске
Девочка в Новосибирске разбила лицо, играя в опасном лабиринте
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Игра World of Tanks вышла в Steam
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (0)
Картина дня
«Большая семерка» обсудит план борьбы с Россией
Роспотребнадзор посоветовал провести праздники за городом
Роскачество предупредило о мошенничестве с соцвыплатами
Эксперты предсказали охлаждение рынка ипотеки и повышение ставок
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

Никогда такого не было, и вот опять... (с)

Uynachalnica

Это не эксперты, а капитаны Очевидность!

Jek

Иногда мне кажется, что большинство людей навсегда застряли в прошлом. В тёмном, мрачном прошлом, где...

sib_man9

этих экспертов лет как 15 пора уже разогнать , все прекрасно и без них понимают что цены росли растут...
Sibnet.Ru