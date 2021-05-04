СК раскрыл подробности ЧП с гибелью туриста под лавиной в Бурятии

Группа из пяти жителей Красноярского края отправилась на вершину Мунку-Сардык в Бурятии, зарегистрировавшись в МЧС. Когда со склона горы сорвалась лавина, выжить удалось только двоим, сообщило республиканское СУ СК России.

В понедельник на перевале «Горелова» по руслу реки Белый Иркут вблизи села Монды Тункинского района сошла снежная лавина, под которую попала группа из пяти туристов.

По предварительным данным, жители города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Как выяснилось, они зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС.

Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. В это время с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. Он был мертв. Еще двоих они не нашли.

В горы вылетел вертолет спасателей и эвакуировали выживших в Иркутск. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтоб установить точную причину смерти. Поиски двух туристов продолжаются.