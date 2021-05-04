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Первый канал начал кастинги на «Голос» и «Голос 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Продюсер развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил о продолжении шоу «Голос» и пригласил зрителей к участию в проектах.

«Мы начали кастинг "Голос 60+" и "Голос". Присылайте заявки», — сказал Аксюта в финале детского «Голоса».

В четвертом сезоне «Голос 60+» смогут принять участия люди пожилого возраста. В предыдущем сезоне победила 91-летняя Дина Юдина, одна из самых старших участниц проекта.

Чтобы стать участником «Голоса», нужно заполнить анкету и подать заявку на сайте Первого канала в разделе «Кастинги Первого».

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