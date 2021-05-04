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Юрист предупредила о штрафе за одуванчики на даче

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, среди которых одуванчик, мята и ромашка, грозит административный штраф, сообщила юрист Татьяна Мацукова.

По закону дачникам, которые не уничтожают сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, юридическим — от пяти до 10 тысяч рублей.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — цитирует Мацукову РИА Новости.

Правонарушение заключается в использовании зараженных болезнями семян и в бездействии, когда владелец не убирает сорные растения. Однако юрист добавила, что при несущественности нарушения и крайне малом вреде можно избежать административной ответственности.

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