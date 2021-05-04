Эксперты предсказали охлаждение рынка ипотеки и повышение ставок

Фактический объем ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10%, при этом ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на «вторичку» подняться до 9-10%, считают аналитики «Открытия Research».

«Российский рынок ипотеки в 2021 году ждет замедление по сравнению с рекордным 2020, когда, по данным ЦБ, было выдано более 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей. Фактический объем ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10% ниже и будет сильно зависеть от траектории повышения ключевой ставки, ужесточения требований ЦБ к выдаваемой ипотеке, а также параметров госпрограммы льготной ипотеки во втором полугодии», — отмечают аналитики.

По оценкам экспертов «Открытия Research», в этом году будет выдано примерно 1,4 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 3,8-4 триллиона рублей. Однако в 2022 году рынок может снова активизироваться, считают эксперты. Ожидаемое постепенное восстановление экономики после пандемии должно привести к росту доходов населения, который компенсирует текущий уровень цен на жилье, указывают аналитики.

Пока повышение ключевой ставки ЦБ РФ не отразилось на рынке жилья. Однако до конца года, с учетом возможного роста ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на «вторичку» подняться до 9-10%, считают в «Открытие Research».

«Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа, а это может привести к снижению спроса или цен. По примерным расчетам, повышение ставки на 1 процентный пункт увеличивает размер ежемесячного платежа примерно на 8%», — считают эксперты.