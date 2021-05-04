Белоглазые нырки появились в Томской области впервые за 100 лет

Белоглазый нырок (Aythya nyroca) – глобально редкий вид уток, включенный в Красную книгу, появился в Томской области в первый раз более чем за 100 лет, сообщил экологический центр «Стриж».

Двух редких птиц сфотографировал замдиректора центра Андрей Баздырев на памятнике природы «Коларовские водно-болотные угодья имени С.С. Москвитина» вблизи Томска. До этого нырков в регионе встречали в начале ХХ века. В последнее время встречи этого вида уток участились на юге Сибири – в Республике Алтай, Алтайском крае и Новосибирской области.

«О причинах этого явления пока можно лишь предполагать – возможно, начался рост численности вида или ухудшились условия обитания в пределах основного ареала, и птицы перемещаются в поисках более благоприятных участков», – сказано в сообщении экоцентра.

Белоглазый нырок гнездится в центральной Европе, а также в степной, полупустынной и пустынной зонах от Средиземноморья до Китая. Охота и выжигание тростниковых зарослей на водоемах привели к тому, что к концу 20 века этот вид уток практически исчез из Сибири.