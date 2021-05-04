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Льдина унесла 15 красноярских рыбаков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Спасатели обнаружили, что льдина находится на большом расстоянии от берега, течением ее понесло вглубь водохранилища. Они сняли рыбаков с дрейфующей льдины и доставили на берег.

ЧП произошло на Берешском водохранилище. «Некрепкая льдина, не выдержав большую нагрузку, дала подвижку и оторвалась от берега», — говорится в сообщении агентства ГО и ЧС Красноярского края.

Льдину понесло вглубь водохранилища, и к моменту прибытия спасателей рыбаки дрейфовали на большом расстоянии от берега. Всех горе-рыбаков сняли со льдины и в целости доставили на берег.

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Jek

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