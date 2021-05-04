Военный сериал «Неопалимая купина» со Страховым стартует на Первом

Новый сериал на Первом канале «Неопалимая купина» снят по мотивам произведений Бориса Васильева и рассказывает о судьбе женщины, которая после войны не может найти свое место в мирной стране.

В центре сюжета военной драмы бывший командир пехотной роты Антонина Иваньшина. Она прошла пекло войны в разведке и теперь возвращается с фронта. Девушка пережила душевные и физические ранения, крепка характером, но абсолютно одинока и не подготовлена к обычной мирной жизни.

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Оказывается, что вне войны может быть еще тяжелее, чем на ней: особенно если тебя поджидают неудачи в любви, жизнь в кладовке общежития или в маленькой коммуналке, а востребована ты только дежурной по вокзалу или грузчицей. Антонине предстоит приспособиться к мирной жизни и найти свое счастье.

Главные роли в сериале исполнили Клавдия Коршунова (Антонина), Даниил Страхов (Валентин), Артем Быстров (Федор), Алексей Кравченко (Николай Трошин), Олег Васильков (Клим), Хельга Филиппова (Люба), Елизавета Арзамасова (Лара), Арина Шинкина (Зинка), Валентина Мазунина (Нюрка), Алина Бабак (Таня Трошина), Роман Клабис (Юрка), Ольга Волкова (Комендантша).

Перед съемками сериала Клавдия Коршунова для большего вовлечения в военную историю прошла сборы в специализированном лагере в Подмосковье, где вместе с курсантами училища прыгала с парашютом, копала окопы и стреляла из автомата.

Режиссером ленты стал Дмитрий Тюрин, известный такими успешными проектами, как «Триггер» и «Магомаев». Он рассказал, что «Неопалимая купина» — не калейдоскоп из сюжетов и разных героев, как привыкли зрители. Это моноповествование, где в центре событий почти всегда Антонина. На практике это значит, что Клавдия Коршунова практически жила на съемочной площадке.

Сериал «Неопалимая купина» выходит на Первом канале с 4 мая в 21.20.