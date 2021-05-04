Сборная России вышла в полуфинал юниорского ЧМ

Сборная России U18 (игроки до 18 лет) уверенно победила Белоруссию в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал. Соперниками станут финны.

Итоговый счет встречи — 5:2 в пользу сборной России. Отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. По ходу игры у белорусов был шанс отыграться, они забросили две шайбы подряд.

Соперником россиян станет сборная Финляндии, обыгравшая Швейцарию. Команды уже встречались на предварительном этапе. Финны победили в серии буллитов (4:3).Полуфинальный матч чемпионата мира состоится 6 мая.