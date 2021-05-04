Роспотребнадзор посоветовал провести праздники за городом

Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом или на даче, а также советует чаще менять маски в жаркую погоду, сообщает пресс-служба ведомства.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче - хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что большое скопление людей даже вне помещений «является нежелательным и потенциально опасны», а «многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования»