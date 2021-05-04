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Новосибирский депутат вышел на пикет против пыли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/as_aksenenko

Депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Аксененко вышел на одиночный пикет против пыли в городе.

«Когда май наступил и город не расцвел, а задохнулся в пыли, то традиционный майский манифест сам собой напрашивается на такую инверсию. Право трудящихся, право налогоплательщиков – жить в чистом и комфортном городе! Поэтому именно накануне Первомая считаю важным вновь привлечь внимание к этой проблеме #Пылесибирск», — написал он.

Ранее известный блогер Илья Варламов поставил Новосибирск на первое место в рейтинге самых грязных городов весны. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал мыть улицы горда шампунем.

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Новосибирск #Город
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