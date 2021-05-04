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Туристы попали под снежную лавину в Бурятии, есть погибший

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Scientif38

Группа туристов из пяти человек попала под снежную лавину в Тункинском районе Бурятии в понедельник, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС. По предварительным данным, один человек погиб.

В понедельник вечером от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района поступило сообщение, что на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды  сошла лавина. В районе на маршруте находилась туристская группа из пяти человек.

К месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. На месте выяснилось, что двое туристов сумели спастись, троих полностью засыпали снегом. Один погиб, поиски двоих продолжаются, цитирует ТАСС республиканскую службу ГО и ЧС.

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Топ комментариев

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.

jeryakob

Никогда такого не было, и вот опять... (с)

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы

Uynachalnica

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