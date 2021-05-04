Туристы попали под снежную лавину в Бурятии, есть погибший

Группа туристов из пяти человек попала под снежную лавину в Тункинском районе Бурятии в понедельник, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС. По предварительным данным, один человек погиб.

В понедельник вечером от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района поступило сообщение, что на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды сошла лавина. В районе на маршруте находилась туристская группа из пяти человек.

К месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. На месте выяснилось, что двое туристов сумели спастись, троих полностью засыпали снегом. Один погиб, поиски двоих продолжаются, цитирует ТАСС республиканскую службу ГО и ЧС.