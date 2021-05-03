Ветхий дом в Кузбассе начал саморазрушение

Часть стены жилого дома обрушилась в Киселевске, жители не пострадали, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Гагарина. Жильцы, услышав шум, обнаружили, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет. В ходе осмотра установлено, что размер обрушения шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет

В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскивают варианты жилья.

Следователи начали проверку. Им предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении либо отказе возбуждения дела.

По данным администрации Кисилевска, дом признан аварийным и включен в программу по переселению, плановая дата окончания расселения — декабрь 2021 года.