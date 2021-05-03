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Ветхий дом в Кузбассе начал саморазрушение

Источник:
Sibnet.ru
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Часть стены жилого дома обрушилась в Киселевске, жители не пострадали, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Гагарина. Жильцы, услышав шум, обнаружили, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет. В ходе осмотра установлено, что размер обрушения шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет

В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскивают варианты жилья.


Следователи начали проверку. Им предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении либо отказе возбуждения дела.

По данным администрации Кисилевска, дом признан аварийным и включен в программу по переселению, плановая дата окончания расселения — декабрь 2021 года.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы

jeryakob

Никогда такого не было, и вот опять... (с)
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