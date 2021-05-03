Попытки обмана зафиксированы в игре «Три фронта»

Некоторые участники игры «Три фронта» идут к победе очевидно нечестными способами, предполагая, что никто не замечает их мошеннических действий. Администрация Sibnet.ru предупреждает — за подобную тактику грозит дисквалификация.

Игра «Три фронта» открыта на портале Sibnet.ru к празднику Победы. В период с 26 апреля по 9 мая игроки могут разгадывать кроссворды, отвечать на вопросы, писать на конкурс стихи, и зарабатывать за все эти действия баллы. Баллы можно обменивать на подарки в игровом магазине или копить, чтобы в финале побороться за главные призы.

Техподдержка игры зафиксировала случаи, когда с одного IP-адреса и одного устройства игра ведется с нескольких аккаунтов. Очевидно, что в этом случае игроки сначала выполняют задания с тестовых учетных записей, а затем, уже зная верные ответы, играют с основных аккаунтов.

Более того, есть случаи, когда у одного игрока в активной борьбе участвует сразу два и более аккаунтов, второй и последующие из которых содержат данные других, видимо, подставных людей из одного города.

Согласно Правилам игры, подобные действия не допускаются: «Запрещается использование любых программных и иных обманных методов... В том числе использование более одного аккаунта для участия в Игре».

На этапе подведения итогов за подобные нарушения грозит безжалостная дисквалификация, без ведения переговоров и изучения защитных доказательств.

Администрация портала приветствует постоянное участие в интерактивных развлечения и играх, но не может одобрять «профессиональное» собирательство призов, лишающее шансов на победу других участников.