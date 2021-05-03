Людей со второй группой крови записали в главные алкоголики

Большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют вторую группу крови, к такому выводу пришли ученые из США.

Самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению алкоголя оказались обладатели первой группы крови, пишут «Известия» со ссылкой на исследование среди американцев и японцев с этим недугом.

Людям со второй группой крови эксперты рекомендовали употреблять в умеренных количествах красное вино, тогда эффект от алкоголя на организм будет положительным. Напиток поможет растворить холестериновые бляшки и улучшить работу ЖКТ.

Пытаясь установить причины злоупотребления спиртным, ученые допустили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму могут оказывать влияние особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови.

Организм, ощущая дефицит сахара, на подсознательном уровне пытается его компенсировать и заставляет человека тянуться к бутылке со спиртным. В то же время провоцировать алкоголизм также может стресс.