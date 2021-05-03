Билли Айлиш сменила балахон на корсет ради Vogue

Певица Билли Айлиш, предпочитающая мешковатую одежду, снялась для обложки британского Vogue в корсете и чулках — фотографии опубликованы в Instagram.

На снимках 19-летняя исполнительница позирует в откровенных корсетах, нижнем белье и чулках.

«Мне нравятся эти фотографии, и мне понравилось сниматься. Делай все, что хочешь, когда хочешь. Пошли все остальное», — написала Айлиш под одной из фотографий.

Vogue выпустил интервью с певицей в преддверии выхода ее второго сольного альбома «Happier Than Ever», который появится в сети 30 июля. В публикации ее назвали «голосом поколения» и «иконой бодипозитива».