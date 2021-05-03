Купля-продажа машин онлайн заработает до конца года

Сервис купли-продажи подержанных машин через портал «Госуслуги», дающий возможность подписывать документы электронной подписью, заработает во второй половине текущего года, сообщило Минцифры.

Сервис купли-продажи подержанных машин на «Госуслугах» должен был начать работать с 1 мая 2021 года, но этого не произошло.

Сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии, цитирует Autonews Минцифры.

Проект предполагает заключение и расторжение договоров купли-продажи транспортных средств. Продавцы и покупатели будут подписывать документы электронной подписью. Кроме того, пользователи портала Госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией машины. Информация о сделке автоматически будет передаваться в ГИБДД.