Купля-продажа машин онлайн заработает до конца года

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Сервис купли-продажи подержанных машин через портал «Госуслуги», дающий возможность подписывать документы электронной подписью, заработает во второй половине текущего года, сообщило Минцифры.
Сервис купли-продажи подержанных машин на «Госуслугах» должен был начать работать с 1 мая 2021 года, но этого не произошло.
Сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии, цитирует Autonews Минцифры.
Проект предполагает заключение и расторжение договоров купли-продажи транспортных средств. Продавцы и покупатели будут подписывать документы электронной подписью. Кроме того, пользователи портала Госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией машины. Информация о сделке автоматически будет передаваться в ГИБДД.
nikit757Опять бензин подорожает значит =(
Иркут 69Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.
лачиновЗакон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...
александр1985почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы