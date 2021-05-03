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Купля-продажа машин онлайн заработает до конца года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сервис купли-продажи подержанных машин через портал «Госуслуги», дающий возможность подписывать документы электронной подписью, заработает во второй половине текущего года, сообщило Минцифры.

Сервис купли-продажи подержанных машин на «Госуслугах» должен был начать работать с 1 мая 2021 года, но этого не произошло.

Сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии, цитирует Autonews Минцифры.

Проект предполагает заключение и расторжение договоров купли-продажи транспортных средств. Продавцы и покупатели будут подписывать документы электронной подписью. Кроме того, пользователи портала Госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией машины. Информация о сделке автоматически будет передаваться в ГИБДД.

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Авто #Автоправо
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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы
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