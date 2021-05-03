Угрозы Байдена в адрес России обернутся катастрофой для США

Резкие заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой.

Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что США не стремятся к эскалации с Россией, но пригрозил Москве «последствиями» в случае конфликта. При этом он отметил, что две страны могут сотрудничать в сферах общих интересов. Также американский президент назвал Китай конкурентом и заявил, что там нарушаются права человека.

В такой ситуации США придется «воевать на два фронта» и с Россией, и с Китаем, считает автор The National Interest.

В случае крупной неядерной войны между США и Китаем или Россией та держава, которая не будет участвовать в конфликте, не будет просто сидеть и смотреть, как разворачиваются события, говорится в материале.

Например, в случае прямого столкновения США и России на Украине Пекин будет испытывать сильное искушение реализовать свои давние планы по захвату Тайваня, учитывая, что Вашингтон будет в это время занят другими делами.

«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», — резюмирует обозреватель.