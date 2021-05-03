Красноярец заявил в полицию на автора перфоманса о воскрешении Иисуса

Художница Мария Гасанова провела в день Пасхи перфоманс, она загримировала мужчину под Иисуса, он раздавал фрукты на набережной Красноярска. Журналист Даниил Рубинович написал заявление в полицию с требованием проверить акцию, которая могла оскорбить чувства верующих.

«Меня давно распирала эта идея. Но все городские площадки отказывали, тема "щикатильная", никто не хочет брать ответственности за происходящие воскрешение Иисуса, но если тебя сильно распирает и хочется можно сделать и на улице», — написала Гасанова в соцсетях.

Она опубликовала фотографии, на которых мужчина, загримированный под Иисуса раздает прохожим фрукты.

«Ханжой никогда не был. Но это уже скотство, а никакой не перфоманс. Я бы так поближе познакомился бы сабжем. Для вдумчивой беседы. Жаль инквизицию отменили. Заявление в полицию о оскорблении чувств верующих написано», — написал на странице в Facebook Рубинович.