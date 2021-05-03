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Новосибирцы создадут устройство шумоподавления для дома

Источник:
Sibnet.ru
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Устройство шумоподавления
Устройство шумоподавления
Фото: © предоставлено Никитой Чернышом

Новые резиденты Новосибирска Академпарка создадут компактное устройство активного шумоподавления Silencer, оно позволит избавиться от звуков дрели, рассказал Sibnet.ru разработчик Никита Черныш.

По его словам, очень многие новосибирцы, живущие возле шумных улиц или в новостройках, страдают от лишнего шума, например, из-за ремонта соседей. Справиться с этим должно помочь компактное устройство шумоподавления, по виду напоминающее умную колонку.

«Устройство непрерывно анализирует поступающие звуковые колебания – акустические сигналы, выделяет шумовые составляющие и генерирует на них противофазный сигнал», — отметил собеседник.

При этом устройство не заглушает «нужные» звуки — телевизор владельца, его разговоры. Устранить устройство должно около 80% шума от соседей и улицы.

Сейчас команда, которая недавно стала резидентом Академпарка, работает над математическим алгоритмом. Благодаря ему устройство будет определять вредный шум, который нужно подавлять. Через 3-6 месяцев разработчики планируют создать опытный образец. Предполагается, что устройство будет стоить около 10-20 тысяч рублей.

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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.
Sibnet.Ru