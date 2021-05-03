Мужчина погиб в Искитиме во время пожара в вагончике

Пожилой мужчина погиб во время пожара в строительном вагончике в Искитиме, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ночь на понедельник на улице Советской в Искитиме, на территории пункта приема металла в строительном вагончике произошел пожар, в результате которого погиб 64-летний мужчина.

По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с обогревателем. По данному факту органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.