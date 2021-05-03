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Мужчина погиб в Искитиме во время пожара в вагончике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пожилой мужчина погиб во время пожара в строительном вагончике в Искитиме, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ночь на понедельник на улице Советской в Искитиме, на территории пункта приема металла в строительном вагончике произошел пожар, в результате которого погиб 64-летний мужчина.

По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с обогревателем. По данному факту органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.
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