Как проверить знания перед экзаменами онлайн

До выпускных школьных экзаменов осталось совсем немного. Самое время проверить знания. Быстро и удобно пройти тестирование перед ОГЭ и ЕГЭ можно онлайн в сервисе «Лицей». Здесь же можно бесплатно подтянуть знания по темам, где они окажутся недостаточными.

В образовательном сервисе «Лицей» собраны уроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс, кроме физкультуры. В разделах ОГЭ и ЕГЭ ученику предложат пройти тесты и тут же, по его результатам, он получит рекомендации, на какие темы обратить внимания, что следует подтянуть.

Найти видеоуроки и тренажеры можно в списке, который предлагается по результатам теста, а можно самостоятельно в соответствующих разделах.

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