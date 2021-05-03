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Как проверить знания перед экзаменами онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

До выпускных школьных экзаменов осталось совсем немного. Самое время проверить знания. Быстро и удобно пройти тестирование перед ОГЭ и ЕГЭ можно онлайн в сервисе «Лицей». Здесь же можно бесплатно подтянуть знания по темам, где они окажутся недостаточными.

В образовательном сервисе «Лицей» собраны уроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс, кроме физкультуры. В разделах ОГЭ и ЕГЭ ученику предложат пройти тесты и тут же, по его результатам, он получит рекомендации, на какие темы обратить внимания, что следует подтянуть.

Найти видеоуроки и тренажеры можно в списке, который предлагается по результатам теста, а можно самостоятельно в соответствующих разделах. 

В мае можно подписаться на «Лицей» бесплатно. Промокоды для активации бесплатной подписки разыгрываются в игре «Три фронта» на портале Sibnet.ru. Достаточно заработать 200 игровых баллов за ответы на вопросы, а затем обменять баллы в игровом магазине на подписку.Перейти в игру >> 

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