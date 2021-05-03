НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Победителем шоу «Маска» стал крокодил

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: © кадр из шоу «Маска»

Заяц, змея, крокодил и лама оказались в финале шоу «Маска», победа досталась артисту, скрывающимся под костюмом крокодила.

После первого тура участие в шоу закончил участник под маской зайца, члены жюри попросили его показать свое лицо. Под маской зайца оказался Тимур Батрутдинов. Следующим разоблачили змею, которая заняла третье место «Маски». Змеей оказалась солистка поп-группы «Инь-Ян» Юлия Паршута.

За победу поборолись участники в костюмах ламы и крокодила. Члены жюри большинством голосов отдали победу крокодилу. Ламе первому пришлось снять маску, под ней оказался Юсиф Эйвазов.

Самым последним маску снял победитель шоу — крокодил. Члены жюри давно предполагали, кто скрывался под маской, и не ошиблись. Крокодилом оказался молодой певец Jony.

Еще по теме
Что смотреть в майские каникулы: Wink дарит 40 тысяч фильмов
Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфиров из-за драки
Тракторист из команды новичков стал победителем «Последнего героя»
Тимати признался в чувствах к участнице шоу «Холостяк»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцу грозит срок за покупки с чужой карты
Сотрудника ФСИН в Иркутске задержали по делу о взятке в 60 млн
Нападающих из «Авангарда» вызвали в сборную России
Огонь охватил гостевые дома в Бурятии
Самое популярное
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Игра World of Tanks вышла в Steam
Россия одержала первую победу над долларом
Кремль оценил планы продления каникул после 10 мая
Обсуждение (0)
О самом главном
Как красить яйца: оригинально и просто
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Суперлуние 27 апреля: чего ждать знакам Зодиака
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.
Sibnet.Ru