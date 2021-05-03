Победителем шоу «Маска» стал крокодил

Заяц, змея, крокодил и лама оказались в финале шоу «Маска», победа досталась артисту, скрывающимся под костюмом крокодила.

После первого тура участие в шоу закончил участник под маской зайца, члены жюри попросили его показать свое лицо. Под маской зайца оказался Тимур Батрутдинов. Следующим разоблачили змею, которая заняла третье место «Маски». Змеей оказалась солистка поп-группы «Инь-Ян» Юлия Паршута.

За победу поборолись участники в костюмах ламы и крокодила. Члены жюри большинством голосов отдали победу крокодилу. Ламе первому пришлось снять маску, под ней оказался Юсиф Эйвазов.

Самым последним маску снял победитель шоу — крокодил. Члены жюри давно предполагали, кто скрывался под маской, и не ошиблись. Крокодилом оказался молодой певец Jony.